Jaki: Jakuba A. zapytano, czy chce skorzystać z adwokata. Odpowiedział, że nie [TRANSMISJA]

- Jakubowi A. przeczytano jego prawa i zapytano, czy chce skorzystać z adwokata. Odpowiedział, że nie. Powtórzono tę czynność i on zrobił to samo. Mimo to, prokuratura zwróciła się z wnioskiem do sądu o wyznaczenie mu adwokata - poinformował Jaki.



Jak dodał, "rzecznik praw obywatelskich, ważna instytucja konstytucyjna, powinien to sprawdzić, zanim postawi takie zarzuty". - To jest dla niego samo w sobie kompromitujące - podkreślił europoseł.

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano w środę komunikat Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur - którego zadania wykonuje RPO - dotyczący okoliczności aresztowania Jakuba A. podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach 10-letniej Kristiny.



Według Adama Bodnara, użyte przez policję środki wydają się nieproporcjonalne i miały charakter pokazowy. Jak zaznaczył RPO, zastosowanie kajdanek zespolonych i chwytu obezwładniającego było niepotrzebne, ponieważ zatrzymany nie stawiał oporu. Oświadczenie RPO zostało skrytykowane m.in. przez niektórych polityków obozu rządzącego.

WIDEO - "Był zakochany w matce 10-latki; dziewczynka mu przeszkadzała". Nowe fakty o sprawcy

prz/ Polsat News