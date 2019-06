"Wypowiedź RPO szokuje", "staje się rzecznikiem praw bandyty". Politycy o działaniach Bodnara

- Mówimy tutaj o zabójcy, który zamordował ze szczególnym okrucieństwem. To jak policja miała zareagować? Miała zapukać do drzwi i powiedzieć: "dzień dobry, czy możemy pana aresztować"? Policja użyła takich środków, jakie były adekwatne - powiedział w Polsat News Jacek Ozdoba (Porozumienie), odnosząc się do krytycznego stanowiska RPO ws. zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-latki.