Pawlak: nigdy nie powiedziałem, że można dawać dzieciom klapsy; skandaliczna manipulacja

Oświadczenie RPD zostało opublikowane na oficjalnej stronie instytucji, a także przesłane do mediów.

"Absolutnie niedopuszczalne zachowanie"

"Oświadczam raz jeszcze: uważam stosowanie jakiejkolwiek przemocy wobec dziecka za absolutnie niedopuszczalne zachowanie. Zawsze broniłem i będę bronił dzieci, ich praw i godności" - podkreślił Pawlak.

Dodał, że z "wielkim zdumieniem" przyjmuje "skalę manipulacji i nieprawdziwych informacji", które są rozpowszechniane w mediach jego moim wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej". "Uważam to za przykład wyjątkowo złej woli i świadomego wprowadzania opinii publicznej w błąd" - ocenił.

"Głównym argumentem przeciwko mnie jest wypowiedź w wywiadzie, że »klaps nie zostawia wielkich śladów« i że »trzeba odróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie«. Skandaliczną manipulacją jest cytowanie tych wypowiedzi bez uwzględnienia ich kontekstu, który dotyczył wyłącznie odpowiedzialności karnej za przemoc wobec dziecka, za znęcanie i bicie" - zapewnił.

RPD cytuje wywiad

Rzecznik Praw Dziecka w oświadczeniu zamieścił fragment cytowanego wywiadu. Poniżej zamieszczamy jego treść:

"Pawlak: (...) Różni ministrowie mówią mi, że muszę się uczyć zarządzania, również swoim czasem, że za dużo biorę na siebie i do siebie. Doby nie wystarcza. Każdego dnia w Polsce dzieje się coś na szkodę dzieci. Zaniedbania, pobicia, znęcania. Do szpitali trafiają dzieci, które »miały wypaść z łóżeczka«, lekarz w przychodni zauważa siniaki, wielki ślad ręki na plecach dziecka.

Dziennikarz "DGP": Może to był tylko klaps. Pan jest za klapsem?

Klaps nie zostawia wielkiego śladu.

Skąd pan wie? A jaki ślad zostawia?

Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie.

A da się rozróżnić?

Wiele osób nawet podniesienie głosu może uznać za przemoc

Pytam pana o klaps, a nie podniesienie głosu.

Absolutnie nie wolno bić dzieci. I to jest bezwzględne. Koniec pieśni"

W późniejszej części rozmowy Pawlak zaznaczył jednak, że wspomina bicie przez ojca "z wielką estymą".

RPO: atmosfera przyzwolenia przemocy wobec dzieci

Przed oświadczeniem RPD głos ws. wywiadu Rzecznika zabrał w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

"Klapsy to jest bicie dzieci.(...) Rzecznik Praw Dziecka nie może tworzyć atmosfery przyzwolenia dla przemocy wobec dzieci, a klaps jest przemocą. Jest to szkodliwa wypowiedź" - oświadczył RPO w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jego zdaniem, Rzecznik Praw Dziecka jest od tego, żeby stale przypominać o tym, że zakaz fizycznej przemocy ma charakter bezwzględny. "Klaps jest zagrożeniem nie tylko z powodu tego ze jest przemocą, ale także ponieważ ma symboliczny charakter poniżający w stosunku do dzieci. Są też badania naukowe, że obniża on znacząco u dzieci poczucie wartości" - zaznaczył Bodnar.

"Najlepszym wyjściem byłoby złożenie dymisji"

Do wypowiedzi RPD odnieśli się w środę na konferencji prasowej w Sejmie posłowie PO-KO. - Pochwała dla przemocy fizycznej wobec dzieci czy usprawiedliwianie tej przemocy, różnicowanie, że można bić tak, żeby nie było śladu i wtedy to jest tylko klaps - jak opisuje to w wywiadzie rzecznik praw dziecka - jest czymś haniebnym i świadczy o braku kwalifikacji moralnych do pełnienia jakiegokolwiek urzędu publicznego, a w szczególności rzecznika praw dziecka - zaznaczył poseł Jan Grabiec.

Dodał, że oczekuje od Prawa i Sprawiedliwość "wzięcia odpowiedzialności za aktywność RPD". - Najlepszym wyjściem po tym wywiadzie ze strony rzecznika praw dziecka byłoby złożenie dymisji - podkreślił Grabiec.

W Polsce od 2010 r. obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Zakaz ten wprowadzono w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na jej mocy dodano do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego artykuł stanowiący, że osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

bas/ polsatnews.pl, PAP, Dziennik Gazeta Prawna