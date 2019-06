Od wtorku możliwy brak wody w części Warszawy i okolicach

Ze względu na montaż urządzeń pomiarowych na magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich przez dwa dni może brakować wody w warszawskich Włochach i Ursusie, w Pruszkowie i Piastowie, a także w Opaczy-Kolonii, Michałowicach i Regułach. Utrudnienia potrwają od wtorku do środy.

O problemach z dostawą wody poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przyczyną są prace na sieci wodociągowej, gdzie zamontowane zostaną dodatkowe punkty pomiarowe kontrolujące zużycie wody. Spółka przeprasza mieszkańców za niedogodności, zapewniając, że prace zostaną ukończone możliwie jak najszybciej.



W momencie wyłączenia magistrali we wtorek rano uruchomione zostaną awaryjne ujęcia w Pruszkowie i w Ursusie. MPWiK podstawi także specjalne beczkowozy: po pięć w Pruszkowie i w Ursusie, po dwa w Piastowie i w Michałowicach, a po jednym w Regułach i w Opaczy-Kolonii.



Straż Miejska rozdawać będzie ponadto wodę w woreczkach, którą przygotuje MPWiK. "Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z takiej formy zaopatrzenia w wodę, są proszone o kontakt z Urzędem Miasta Pruszkowa" - informuje spółka.



Utrudnienia mogą występować od godz. 9 we wtorek do godz. 21 w środę. O bieżącej sytuacji MPWiK będzie informować na swojej stronie internetowej oraz na swoim profilu na Facebooku o nazwie "Woda dla Warszawy".

WIDEO - Matka, która zaatakowała swoje dzieci, zostawiła list Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP