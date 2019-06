Urzędnicy zachęcają do... łapania deszczu. Można dostać nawet 5 tys. złotych

- Przy tak intensywnych zmianach klimatycznych musimy starać się retencjonować wodę opadową i do tego chcemy zaprosić mieszkańców Wrocławia - powiedział wiceprezydent miasta Adam Zawada, prezentując pilotażowy program oszczędzania wody.

W projekt gromadzenia deszczówki aktywnie włączyło się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. - Lokalna retencja to coś dobrego, zarówno dla środowiska, jak i wszystkich mieszkańców - powiedział prezes MPWiK Witold Ziomek.

Wrocławscy urzędnicy, namawiając do łapania deszczówki, przekonują, że pomysł ma same plus.

Podkreślają, ze wykorzystywanie deszczówki prowadzi do zmniejszenia ryzyka powodzi, podtopień albo suszy. Wpływa na poprawę lokalnego mikroklimatu. Dzięki wykorzystaniu wody deszczowej, np. do podlewania roślin, oszczędzamy wodę pitną, co z kolei przekłada się na niższe rachunki za wodę. Zbieranie wody deszczowej odciąża także kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania.

- Każdy złapany litr wody to zmniejszenie ryzyka powodzi czy suszy, a także ograniczenie wykorzystania wody pitnej. Chcemy promować mieszkańców, którzy będą zatrzymywać deszcz - powiedziała Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. złotych

Aby zachęcić mieszkańców do takiej formy oszczędności wody miasto postanowiło przygotować dotacje na budowę instalacji, które będą służyły do gromadzenia deszczówki.

Miasto pokryje do 80 proc. udokumentowanych wydatków, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. złotych.

Program ruszy w sierpniu i to właśnie wtedy będzie można składać pierwsze wnioski.

- Jeżeli prawidłowo wypełnimy wniosek, który będzie dostępny na stronie internetowej, zadeklarujemy wykonanie jednego z rozwiązań związanych z zatrzymaniem deszczu, będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie - wyjaśniła Brykarz.

Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania ogrodu.

dk/luq/ Polsat News, polsatnews.pl