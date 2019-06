Bakterie kałowe na kąpielisku w Białymstoku. Nie można pływać, ale wstęp jest bezpłatny

W Ośrodku Sportów Wodnych "Dojlidy" w Białymstoku obowiązuje do odwołania zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku na stawach dojlidzkich. Powodem są przekroczone normy występowania bakterii paciorkowca kałowego. Zabronione jest jedynie wchodzenie do wody - w dalszym ciągu można korzystać z wypożyczalni sprzętu lub się opalać na plaży. W związku z zakazem wstęp na plażę jest bezpłatny.