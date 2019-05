Zamiast plażowiczów maszyny budowlane. W wakacje zamkną część plaż nad Bałtykiem

Modernizacja toru wodnego prowadzącego do Portu Północnego w Gdańsku rozpocznie się w czerwcu i potrwa aż do września. Tor dla statków zostanie poszerzony do 600 metrów i pogłębiony do 18 metrów. Wszystko z myślą o największych statkach, które pływają po morzu Bałtyckim.

- To jest w zasadzie budowa autostrady. Da to możliwość dwukierunkowego, niezakłóconego ruchu największych jednostek handlowych, które mogą wchodzić na Bałtyk - wyjaśniła w rozmowie z Polsat News rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Plaże staną się szersze

Urząd Morski szacuje, że konieczne będzie wydobycie trzech milionów metrów sześciennych piasku, który następnie pływającymi rurociągami będzie przesypywany na okoliczne plaże.

Prace będą prowadzone na bardzo popularnych w czasie sezonu plażach, które będą zamykane stopniowo. To między innymi: Jastrzębia Góra, Ostrowo, Kuźnica i Hel. Także Stegna, Sztutowo, Westerplatte i Gdańsk Jelitkowo.

Dzięki temu plaże w niektórych miejscach mają się poszerzyć nawet o 40 metrów.

Trzysta metrów w lewo lub w prawo

Na początku świeżo usypany piasek denny o ciemniejszej barwie może się wydawać brudny. Wszystko zmieni się jednak po kilku dniach słonecznej pogody. Wtedy kolor zrewitalizowanego brzegu stanie się taki, jak pozostałej jego części.

Według Urzędu Morskiego prowadzone prace nie powinny zakłócić wypoczynku tym, którzy chcą skorzystać z uroków nadmorskiego krajobrazu.

- Jeśli mieszkaniec czy turysta będzie chciał skorzystać akurat z tego miejsca, to będzie musiał przejść dwieście czy trzysta metrów w lewo lub w prawo - poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

dk/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl