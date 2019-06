Akcja Interpolu przeciw obrotowi zepsutą żywnością w 78 krajach. W Rosji skonfiskowano 4200 l wódki

W toku operacji opatrzonej kryptonimem Opson VIII skonfiskowano 16 tys. ton artykułów spożywczych i 33 mln litrów napojów.

Wśród skierowanych do utylizacji artykułów spożywczych były m.in. sery i mięso kurcząt oraz inne artykuły ze sfałszowaną datą przydatności do spożycia, wprowadzone ponownie do obrotu.

Są to wyniki kontroli przeprowadzonych w 78 krajach w okresie od grudnia ub. roku do końca kwietnia roku bieżącego.

"Pozostaje wiele do zrobienia"

Wśród głównych celów operacji Opson VIII, podobnie jak poprzednich, było wykrycie działań polegających na fałszowaniu napoi alkoholowych. Na przykład w Rosji doprowadziła ona do zamknięcia jednej z nielegalnej gorzelni, w której skonfiskowano 4200 litrów wódki i 6 tys. pustych butelek.

Dyrektor wydziału Interpolu ds. przestępczości zorganizowanej Paul Stanfield ostrzegł, że sfałszowane, a niewykryte artykuły spożywcze i alkohole niebezpieczne dla zdrowia mogą znajdować się w obronie handlowym na całym świecie. - Pozostaje wiele do zrobienia - ocenił, podsumowując akcję. Wezwał do podejmowania większych wysiłków w tej dziedzinie oraz ich koordynacji w skali regionalnej i światowej.

Takie kraje, jak Albania, Australia, Francja, Hiszpania, W. Brytania i Sudan, uczestniczyły w tej operacji po raz pierwszy.

luq/ PAP