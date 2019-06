39 ofiar katastrofy autobusu w Indiach. Pojazd stoczył się do wąwozu

Jak przekazał oficer policji Amar Singh do szpitala w mieście Kullu przewieziono 21 osób z ciężkimi obrażeniami.

Dodał, że na miejscu tragedii zginęło 25 osób a dalsze 14 zmarły po przewiezieniu do szpitala. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.

Deeply saddened by the tragic accident at #HimachalPradesh #Kullu. I pray for the departed souls and wish speedy recovery to the injured ones. May God bless and give strength to the bereaved family members. pic.twitter.com/fgREZWDzY4