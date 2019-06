Pierwszy dzień wakacji. Zdjęcia od widzów Polsat News i użytkowników polsatnews.pl

Informacje, zdjęcia i filmy można przesyłać przez platformę "Twój News", na adres news@polsatnews.pl, lub w komentarzach i wiadomościach na Facebooku.

"Nie pływać po alkoholu, nie skakać na główkę"

Zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz przypomina, że na wczasach urlopowicze "częściej niż zazwyczaj są narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa". Z tej okazji RCB przygotowało poradnik urlopowy, w którym przypomina m.in. by nie pływać po alkoholu i bezpośrednio po posiłku, a także nie skakać do wody w nieznanych miejscach "zwłaszcza na główkę". Zawsze należy pływać w miejscach do tego wyznaczonych. W górach z kolei należy pamiętać o odpowiednim ubiorze, dostosowanym do szybko zmieniających się warunków.

Jutro zakończenie roku szkolnego. Wiele osób rozpoczyna też urlop. Jest to czas, gdy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zagrożenia w większym stopniu niż zazwyczaj. Mogą one dotyczyć zarówno podróży jak i samego pobytu. @RCB_RP przygotowało poradnik https://t.co/T5uLnDBCuo pic.twitter.com/lyEaNOajSf — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) 18 czerwca 2019

