Wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Na tory wyjadą specjalne składy, wiele dodatkowych połączeń

Koleje odpowiadają na wzmożony letni ruch turystyczny zwiększeniem liczby połączeń. Do najbardziej popularnych rejonów urlopowych wczasowicze dojadą specjalnymi pociągami.

Otwarta trasa na Poznań

Intercity przywróciło już w czerwcu pociągi m.in. na zmodernizowaną linię z Warszawy do Poznania. Dodatkowo niektóre składy (wszystkie ekspresy oraz TLK Zielonogórzanin, IC Gałczyński, TLK Paderewski i IC Barbakan) jeżdżą zatrzymując się na stacjach w Kole i Koninie, na których wyremontowano perony.

Na Pomorzu pociągi powrócą w wakacje na trasę z Miastka do Słupska. Dodatkowo PKP zapowiedziało, że od 22 czerwca powstanie bezpośrednie połączenie Krakowa z Zakopanem bez przesiadek do autobusów.

Ponadto od 20 czerwca w rozkładzie jazdy w woj. pomorskim pojawią się lokalne pociągi sezonowe ze Słupska do Ustki i z Lęborka do Łeby.

W soboty i niedziele na trasę wyjadą dwie pary pociągów na Słowację (Muszyna - Poprad-Tatry).

Nowe składy obsłużą też sezonowe połączenia z Krakowa i Katowic do Zatoru, gdzie znajduje się park rozrywki.

Z Warszawy bezpośrednio do Ustki

Od 22 czerwca Warszawę z Ustką połączy pociąg "Słoneczny" - zapowiedziały Koleje Mazowieckie. Po raz pierwszy wyjedzie na tory 20 czerwca, a ostatni kurs ukończy w stolicy 1 września.

Zmiany objęły też połączenia Przewozów Regionalnych, które obsługiwane są jako Polregio i superRegio. Wakacyjne pociągi dojadą m.in. do nadmorskich kurortów, Kotliny Kłodzkiej, na Mazury, Podlasie, w polskie Tatry, Sudety i Beskidy. Dodatkowo przewoźnik umożliwi przesiadkę na pociągi kursujące w słowacką część Tatr.

W każdy "zwykły" oraz długi weekend do 29 września przewoźnik ten uruchomi na Podlasiu dwie pary pociągów na trasie z Białegostoku do Walił przez teren Puszczy Knyszyńskiej.

Ponadto w lipcu pojadą dodatkowe kursy na folkowe imprezy plenerowe Basowiszcza i Siabrowska Biasieda, które odbędą się w pobliżu stacji Waliły.

We wrześniu dodatkowe połączenia obsłużą także "Święto Grzyba" w Sokolu Białostockim.

Pociągi nad zalew...

Od 28 czerwca do 1 września pociągi Polregio będą jeździły po nieobsługiwanej przez 15 lat linii Hajnówka - Siemianówka prowadzącej nad Zalew Siemianówka na Podlasiu. Z Hajnówki do Siemianówki będzie uruchamiany jeden kurs w piątki, dwa kursy w soboty i niedziele. Z kolei z powrotem z Siemianówki do Hajnówki w soboty będą trzy kursy, a w niedziele - dwa.

Dodatkowe połączenia uruchomione zostaną też na trasach Gdynia- Słupsk - Ustka i Gdynia- Lębork - Łeba i będa kursować od 20 czerwca do 1 września. W czasie wakacji pojawi się też więcej niż rok temu połączeń z Gdyni na Półwysep Helski - poinformowały Przewozy Regionalne.

W wakacje ruszają także połączenia z Kielc do Sandomierza i z powrotem. Te letnie pociągi będą uruchamiane w każdą sobotę i niedzielę począwszy od 22 czerwca do końca wakacji. Pojadą także w święta 20 czerwca i 15 sierpnia. Na tory wyjadą też pociągi Kielce - Busko Zdrój - w każdą sobotę i niedzielę po dwa pociągi w każdym kierunku.

...i w Bieszczady

Od 9 czerwca pociągi superRegio obsługują trasę Ostrowiec Świętokrzyski - Wrocław przez Kielce - Częstochowę - Stradom - Lubliniec - Opole i z powrotem.

Na Warmii i Mazurach od 1 lipca do 31 sierpnia będzie kursował pociąg Regio z Olsztyna do Braniewa, który dowiezie podróżnych w okolice Zalewu Wiślanego. Ponadto, 9 czerwca rozpoczął kursowanie pociąg, który w każdą niedzielę będzie przewoził pasażerów do Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, skąd można będzie polecieć do bułgarskiego kurortu wakacyjnego Burgas.

Sezon urlopowy to także kolejne połączenia na Podkarpaciu. Polregio od 29 czerwca uruchomi weekendowe połączenia na trasach: Rzeszów - Zamość Wschód, Rzeszów - Sandomierz, Rzeszów - Krosno - Łupków (Bieszczady) - Medzilaborce (Słowacja) oraz z Jarosławia do Lublina i z powrotem. Z tych pociągów będzie można skorzystać do 31 sierpnia.

Połączenia z Łodzi Kaliskiej do Spały będą uruchamiane w każdą sobotę i niedzielę od 6 lipca do 25 sierpnia. Pociągi wyjadą do Spały w godzinach porannych i powrócą do Łodzi w wieczorem.

Dodatkowe połączenia na Pomorzu

Kolej połączy również lepiej Koszalin z Mielnem Koszalińskim. Dodatkowe kursy wyjeżdżać będą na ten szlak od 22 czerwca do 1 września. Powstanie też dodatkowe połączenie ze Szczecina do Kołobrzegu przez Białogard, a na tory między Sławnem a Darłowem wyjedzie zwiększona liczba pociągów.

Z Kołobrzegu do Koszalina codziennie od 22 czerwca do 1 września będzie kursować dodatkowa para pociągów, a na linii kolejowej Szczecin - Świnoujście, jak co roku, pociąg przyśpieszony "Błękitny".

W wakacyjne weekendy i święta dodatkowa para pociągów pojedzie na trasie Szczecin - Świnoujście, Szczecin - Kamień Pomorski i Poznań - Koszalin.

W Małopolsce pociągi Polregio zostaną skomunikowane ze składami Kolei Słowackich z Muszyny do stacji Plavecz i Poprad-Tatry. Na Lubelszczyźnie natomiast od 22 czerwca do 1 września uruchomione zostaną wakacyjne połączenia Lublin - Bełżec (dwie pary pociągów), Zamość - Rzeszów (weekendy), Lublin - Jarosław (weekendy) i Chełm - Włodawa (dwa pary pociągów w weekendy).

Dodatkowe składy na Pol'And'Rock Festival

Zmiany wakacyjne wprowadzą też Koleje Śląskie. Od 1 lipca pociąg "Ornak" z Katowic do Zakopanego będzie jeździł codziennie - nie tylko w weekendy. Od 22 czerwca "Ornak" dojedzie do Zakopanego (ostatnio zawracał w Nowym Targu), przy czym od 1 lipca pojedzie przez Wadowice.

Pociągi Kolei Śląskich bez utrudnień pojadą w wakacje do Wisły i Ustronia. Pasażerowie linii S5 Katowice - Zwardoń mogą spodziewać się zastępczej komunikacji autobusowej tylko przez kilka dni w godzinach późnowieczornych i wczesnoporannych na odcinku Wilkowice Bystra - Żywiec - Zwardoń. Będą tam prowadzone prace naprawcze.

Po korekcie w rozkładzie jazdy pojawią się nowe kursy uruchamiane z dofinansowaniem Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Od czerwca w relacji Tychy Lodowisko - Katowice przybędzie jedna para połączeń, a dwie między Katowicami a Tarnowskimi Górami.

Specjalne pociągi przygotowane przez urzędy marszałkowskie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego wyjadą na tory, by zawieźć do Kostrzyna uczestników Pol'And'Rock Festival, który odbędzie się między 1 a 3 sierpnia. Będą to składy relacji Koszalin - Kostrzyn i powrotny Kostrzyn - Kołobrzeg, a także sześć par pociągów ze Szczecina Głównego do Kostrzyna.

Dodatkowe pociągi zapowiedział także premier Mateusz Morawiecki, który zobowiązał do tego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Po rozmowie z @jbrudzinski i min. @elzbietawitek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem min. @AMAdamczyk przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce. Będzie on także zabezpieczony przez służby podległe @MSWiA_GOV_PL. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 18 czerwca 2019

