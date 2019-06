Wakacyjny rozkład jazdy pociągów PKP. "Podróżni zyskują lepszy dostęp do kolei"

Od 9 czerwca obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy pociągów - poinformowało PKP PLK. Nowy rozkład będzie obowiązywał do 31 sierpnia. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pozwala na wprowadzenie letnich ofert podróży pociągiem w góry i nad morze.

W Gorzowie Wielkopolskim pierwszy pociąg pojechał po zmodernizowanej estakadzie. Na Dolnym Śląsku pasażerowie po 10 latach zmodernizowanymi torami pojechali pociągiem Lubin - Legnica do Wrocławia. Na bezpośrednie połączenie Warszawa - Poznań, bez objazdu przez Gniezno, wyjechały pierwsze pociągi ze stolicy Mazowsza i Wielkopolski.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pozwala na wprowadzenie letnich ofert podróży pociągiem w góry i nad morze. Zmiany umożliwiają planowe kursowanie pociągów i realizację największych od lat inwestycji kolejowych za prawie 70 mld zł z Krajowego Programu Kolejowego. Efektami prac - obok powrotu pociągów na modernizowane tory są nowe przystanki np. Rzeszów Zachodni i nowe perony m.in. na trasach Częstochowa - Zawiercie i Chybie - Sumina.

Od dziś wakacyjny rozkład jazdy! W #Gorzów Wielkopolski pierwszy pociąg pojechał po estakadzie. Na #DolnyŚląsk po 10 latach nowe kursy #Lubin – #Legnica do #Wrocław. Na „starej” trasie #Warszawa – #Konin – #Poznań pierwsze pociągi. Przed podróżą warto spojrzeć na rozkład jazdy. pic.twitter.com/kZsnSTVn3k — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) 9 czerwca 2019



Przypominamy, że przed podróżą warto sprawdzić rozkład. W niedzielę i poniedziałek, 9 i 10 czerwca specjalni informatorzy będą do dyspozycji pasażerów na największych dworcach w Polsce. Szczegółowe informacje na temat rozkładu jazdy pociągów są także dostępne na stacjach i przystankach, w Internecie na portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl oraz na stronach przewoźników.



Wprowadzana 9 czerwca korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywała do 31 sierpnia. Na czas wakacyjnych podróży, zarządca infrastruktury wraz z przewoźnikami przygotował ofertę połączeń, uwzględniając możliwości sieci kolejowej. Podróżni już korzystają z pierwszych efektów prac. Poprawia się komunikacja w aglomeracjach, regionach oraz standard obsługi na stacjach i przystankach. Podróżni zyskują lepszy dostęp do kolei.

