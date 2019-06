Tysiąc funtów za dźgnięcie nożem. Gangi płacą nastolatkom za atakowanie rówieśników

Szokujący proceder ujawniła telewizja BBC. Według reporterów stacji, grupy przestępcze działające w Liverpoolu często wykorzystują nieletnich do rozwiązywania sporów z konkurencyjnymi grupami.

Młodzi ludzie, za zaatakowanie nożem członka konkurencyjnego gangu, mieli dostawać nawet tysiąc funtów "nagrody". Dzięki wykorzystywaniu dzieci, w przypadku ewentualnej wpadki, starsi gangsterzy pozostają bezkarni.

- Dorośli nie chcą sobie brudzić rąk, aby uniknąć aresztowania. Wiedzą, że jest dużo młodych ludzi, których mogą do tego wykorzystać – powiedział BBC były kurator sądowy James Riley.

Dziennikarze przytoczyli przykład chłopca, który w wyniku napaści został ciężko ranny, a dwaj nieletni napastnicy dostali tysiąc funtów nagrody do podziału.

Rośnie liczba ataków z użyciem noża

Autorzy reportażu zwracają uwagę, że sytuacja szybko nie ulegnie poprawie, a wręcz może być tylko gorzej.

Młodzi ludzie chętnie wykonują polecenia starszych członków gangu, nie tylko dla pieniędzy, ale również dla zyskania szacunku w grupie.

Proceder potwierdza policja hrabstwa Merseyside, która zwraca uwagę na wzrost liczby tego typu przestępstw w ostatnim roku. W 2018 roku odnotowano tam 1231 incydentów z udziałem noża. To aż o 35 procent więcej niż rok wcześniej.

Problem nie dotyczy jednak tylko jednego hrabstwa. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2018 roku w Anglii i Walii doszło do ponad 22 tysięcy przestępstw z użyciem noża lub innej broni. Jest to najwyższa liczna tego typu ataków od dziewięciu lat. Co piąta osoba zamieszana w te przestępstwa była niepełnoletnia.

dk/luq/ liverpoolecho.co.uk, BBC