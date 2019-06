Nowy fragment S17 otwarty. Kierowcy pojadą nim z Lublina w stronę Warszawy

- 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej między węzłami Skrudki i Kurów Zachód otwarto w środę dla kierowców. Pozwala to na wygodny wyjazd z Lublina w stronę Warszawy - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że nowa droga pozwoli ominąć Żyrzyn. Kierowcy znają to miasto z zakorkowanego ronda.

Nowa trasa ma w większości betonową powierzchnię. Wyjątkiem są mosty, wiadukty, najazdy i drogi obsługujące ruch lokalny, gdzie położono mieszankę bitumiczną. Łącznie na drodze powstało 21 obiektów inżynierskich, w tym górne przejścia dla zwierząt.

Otwarty w środę fragment drogi S17 kierowcy samochodów osobowych pokonają w ok. 7 minut. Od węzła Kurów Zachód trasa płynnie łączy się z istniejącą drogą, którą można pojechać w stronę Lublina czy Puław.

Jeszcze w tym roku będzie odcinek do Garwolina

Droga jest częścią projektu "Budowa drogi ekspresowej S17, odc. Garwolin - Kurów", na który z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczono 1,18 mld zł (całkowita wartość inwestycji to 2,28 mld zł).

Jak zapowiada resort infrastruktury jeszcze w tym roku drogowcy planują udostępnić kolejne kilometry - do Garwolina. Oznacza to, że powstanie 140-kilometrowa trasa, łącząca Garwolin i docierająca za Lublin, do końca obwodnicy Piask.

- Polska Wschodnia jest coraz lepiej skomunikowana z resztą kraju. Nowe drogi na wschodzie kraju to także szansa na lepszą wymianę handlową z naszymi wschodnimi sąsiadami - ocenił wiceminister Artur Soboń.

wka/ PAP