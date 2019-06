Morawiecki: podczas wakacji mówmy o Polsce dobrze, pokazując jej piękno

Podczas uroczystości premier zwrócił uwagę na frazę odśpiewanego wcześniej hymnu szkoły. - W hymnie waszej szkoły była taka fraza, że będziecie zawsze dbać o prawdę, to przepiękna fraza, dziękuję za nią - powiedział. - Musimy zawsze dbać o prawdę, dlatego proszę was też o to, gdziekolwiek będziecie spędzać te wakacje, żebyście zawsze o Polsce mówili dobrze - nil nisi bene - zwracał się do uczniów Morawiecki.

Jak dodał, mówić o Polsce trzeba dobrze, "nie dlatego, że jest taka absolutnie idealna, bo nic nie jest idealne". "Ale wylano na nią już tyle różnych wiader pomyj, tak bardzo była sponiewierana przez historię przez ostatnich 200-300 lat, że teraz przez 25 lat postarajmy się mówić dobrze" - podkreślił premier.

- Postarajmy się mówić dobrze, uczciwie pokazując jej piękno, piękno przyrody, piękno historii i piękno ludzi, którzy w Polsce mieszkają - powiedział.

Premier życzył również szkolnej młodzieży pięknych i bezpiecznych wakacji. - Życzę wam, żeby te wakacje były piękne, żebyście wzięli ze sobą książkę, z której nie będziecie musieli pisać wypracowania i pojechali na wycieczkę, z której nie będzie trzeba pisać żadnych sprawozdań - mówił.

jm/PAP