Frachtowiec skradziony w Monachium odnalazł się w gminie Krzykosy. Model wart 30 tys. euro

"Gdy zapytać bardziej doświadczonych policjantów, co w ich pamięci utkwiło z dziwnych skradzionych przedmiotów, to wymienić potrafią bardzo wiele. Od starego zardzewiałego kranu, przez paczuszkę żyletek, aż po wiśniowe kompoty z piwnicy czy kiełbasę słoikową z zamrażalnika. Jak podkreślają stróże prawa - często sama sytuacja czyni złodzieja" - opisują policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Do kolejki odnalezionych przez nich rzeczy, dołączył kolejny niezwykły przedmiot.

Próbował go sprzedać w internecie



Właściciele modelu frachtowca zauważyli jego zniknięcie 8 czerwca, podczas targów transportowych w Monachium. Ręcznie robiona miniatura prawdziwego statku była warta 30 tysięcy euro.



Od razu powiadomili organy ściągania. Na ślad skradzionego kontenerowca trafiono na jednym z portali ogłoszeniowych w Polsce. Sprzedawca posługiwał się fałszywą tożsamością.



Funkcjonariusze ustalili jednak, że model w internecie oferuje 35-letni mieszkaniec powiatu średzkiego. Podczas przeszukania odnaleźli półtorametrowy statek i zatrzymali mężczyznę.



35-latek miał kryminalną przeszłość, ale pierwszy raz będzie odpowiadał za kradzież. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

sroda-wielkopolska.policja.gov.pl

prz/ polsatnews.pl