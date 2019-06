36-letni Ukrainiec podejrzany o zabicie rodaka w Kępnie

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 22 w Trzebieniu k. wielkopolskiego Kępna. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie została powiadomiona o bójce pomiędzy obywatelami Ukrainy w zamieszkiwanym przez nich domu w Trzebieniu.



Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli ciężko rannego mężczyznę z ranami kłutymi ciała. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ranny Ukrainiec zmarł.

"Podejrzany w momencie zatrzymania był kompletnie pijany"



W sprawie zatrzymano sześć osób, ale w wyniku wstępnych działań prokuratury ustalono, że głównym podejrzanym jest 36-letni Ukrainiec.



- Podejrzany w momencie zatrzymania był kompletnie pijany. Dziś ma być przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie - powiedział prokurator Maciej Meler.

grz/ PAP