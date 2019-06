Areszt dla mężczyzny, który ugodził nożem księdza

We wtorek sąd zadecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu 56-letniego Zygmunta W., który w poniedziałek rano na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia ugodził nożem księdza. Prokuratura nie ujawnia motywów jego działania. W. pytany przez dziennikarzy, czy atak ma związek z filmem "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich, odpowiedział "to jest dobry trop".

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk podczas rozmowy z dziennikarzami podkreśliła, że ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie może ujawnić treści wyjaśnień podejrzanego, a co za tym idzie motywów jego działania. Prokurator potwierdziła informację, że W. jest osobą bezdomną. - W trakcie zdarzenia nie był pod wpływem alkoholu. W. nie był też nigdy karany - powiedziała prokurator.

- Jak ustaliliśmy, to co powiedział na korytarzu (czyli, że film Sekielskich to dobry trop -red.), to tego nie powiedział przed sądem, nie mówił również prokuratorom, że motywem był film Tomasza Sekielskiego - mówi reporter Polsat News Piotr Kaszuwara.

Atak w poniedziałek przed kościołem

Do napaści na księdza doszło w poniedziałek przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. Mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji.

W poniedziałek wrocławska prokuratura postawiła W. zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa duchownego. Sprawca zadał duchownemu jeden cios nożem w okolice klatki piersiowej - podała wcześniej prok. Pilarczyk. Dodała, że podczas oględzin miejsca zdarzenia został zabezpieczony nóż, którym posłużył się napastnik. Zygmunt W. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Zygmuntowi W. grozi dożywocie.

Poszkodowany kapłan to ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, kierownik notariatu wrocławskiej kurii i duszpasterz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. W poniedziałek rano szedł do kościoła pod wezwaniem NMP na Piasku we Wrocławiu, by odprawić mszę świętą w tzw. rycie trydenckim. Został zaatakowany przed świątynią.

Rannego księdza przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tam był operowany. Rzeczniczka tej placówki poinformował, że 48-letni pacjent dobrze zniósł operację. Jest w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu.

WIDEO - Rabiej: geje i lesbijki stały się dla partii rządzącej wrogiem numer jeden Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP, Polsat News