Ziobro: lichwiarze nie będą mogli bezkarnie przejmować mieszkań i dorobku ludzi

Ustawa antylichwiarska, przyjęta we wtorek przez rząd, jest tak skonstruowana, by nie można jej było w żaden sposób obejść. Wprowadza bardzo daleko idącą zmianę - powiedział we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Ziobro zaznaczył, że projekt ustawy antylichwiarskiej, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów, wprowadza bardzo daleko idącą zmianę, ponieważ - jak zaznaczył - "w sposób konsekwentny ogranicza możliwość egzekwowania wyższych kosztów pożyczek niż te, które zostały bardzo precyzyjnie zapisane w tekście tejże ustawy".

Jak poinformował minister sprawiedliwości, nowe regulacje przewidują karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto oferuje pożyczki lichwiarskie.

Oprocentowanie pożyczek nie będzie mogło przekraczać rocznie 10 proc. odsetek i 45 proc. kosztów dodatkowych. Minister podkreślił, że limit dodatkowych opłat w przypadku "chwilówek" zostanie radykalnie ograniczony do 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Przy pożyczce na okres miesiąca limit ten wyniesie 22 proc.

Maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony na 45 proc. kwoty pożyczki w skali roku. A jeśli zdecydujemy się na rozłożenie rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5 proc.

- Tak ustawa jest skonstruowana, by nie można jej było w żaden sposób obejść. To, co dziś obowiązuje tak naprawdę nadaje się do takiej metafory durszlaka, przez który przecieka pieniądz, wyciągany w sposób zręczny przez lichwiarzy i firmy pożyczkowe od polskich obywateli - ocenił.

maw/ PAP