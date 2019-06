Liroy-Marzec do Kukiza: Paweł mrugnij dwa razy, jeśli jesteś przetrzymywany

Liroy-Marzec stwierdził, że Stanisław Tyszka jest dla Pawła Kukiza "ważną osobą". - Ktokolwiek jest przy Pawle wie o tym, on (Paweł Kukiz) też o tym dobrze wie - wyjaśniał.

"To Kukiz do nas przyszedł"

W piątek o godz. 12 w Sejmie miała się odbyć wspólna konferencja lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z członkami powołanej na wybory do Parlamentu Europejskiego Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy: Markiem Jakubiakiem (Federacja dla Rzeczypospolitej) i Piotrem Liroyem-Marcem (Skuteczni), którzy obecnie tworzą Federację Jakubiak-Liroy.

Biuro prasowe Kukiz'15 godzinę przed rozpoczęciem konferencji poinformowało o jej odwołaniu, choć konferencja ostatecznie się odbyła, ale już bez udziału Kukiza.

Liroy-Marzec w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą wyjaśniał, "to Kukiz do nas przyszedł, nie odwrotnie, kilka dni temu".

- Na jesieni frekwencja wyniesie 60 proc. i rozdrobnienie nikomu nic nie da - mówił polityk, dodając, że jego zdaniem do przekroczenia progu potrzebne będzie zdobycie ok. 1,1 mln głosów. - To jest bitwa o wyborcę, który liczy, że spoważniejemy i staniemy w jego obronie - wyjaśniał.

Kwestią sporną ma być też współpraca z Polskim Stronnictwem Ludowym, którą ma - zdaniem Liroya-Marca - rozważać Kukiz, a co odrzuca zarówno on, jak i Marek Jakubiak.

"Trudno mówić o miłości z kimś, o kim mówiło się, że jest zorganizowaną grupą przestępczą"



- To byłby chichot historii. Jeszcze nie tak dawno Paweł ferował ostre wyroki w kierunku PSL. Trudno mówić o miłości z kimś, o kim mówiło się w przeszłości, że jest zorganizowaną grupą przestępczą, czy mafią. Jest to słabe - przekonywał Liroy.



- Mówiłem "Paweł, nie idź tą drogą, to nie jest wyjściem, nikt tego nie zrozumie, to jest zaprzeczenie całej idei, o którą się bijemy" - dodał.

Kukiz wytłumaczył swoją nieobecność na konferencji. - Tuż przed konferencją Jakubiak i Liroy-Marzec postawili takie warunki techniczne do ewentualnej przyszłej współpracy, że były one nie do zaakceptowania - powiedział lider Kukiz'15. Jak dodał, z ewentualną współpracą chciałby poczekać do przyszłego tygodnia, żeby zobaczyć jak będzie wyglądała scena polityczna. Przyznał jednocześnie, że obecnie szansa na współpracę z Liroyem-Marcem i Jakubiakiem oddaliła się.

Do sprawy odniósł się też na Facebooku, pisząc: "Nie mam zamiaru - już wielokrotnie mówiłem - być łączony jakimkolwiek »pomostem« z panem Korwinem. Choćbym miał nigdy więcej Sejmu na oczy nie zobaczyć".

WIDEO - Dziecko posiniało i przestało oddychać. Strażacy ruszyli na pomoc Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ml/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP