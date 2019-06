Przed "łowcami głów" uciekał przez balkon. Były lider sosnowieckich pseudokibiców zatrzymany

Jak podał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Przemyślu - ma do odbycia karę 5 lat więzienia za handel narkotykami - oraz wydanym przez katowicki sąd rejonowy nakazem doprowadzenia do aresztu.



"Łowcy głów" niedawno ustalili miejsce pobytu 33-latka. Poszukiwany ukrywał się w Będzinie w wynajętym domu na jednym z osiedli.



- Były zawodnik MMA, gdy zorientował się, że policja znajduje się wewnątrz budynku, próbował wyskoczyć przez balkon. Jednak gdy zobaczył otoczony budynek, zrezygnował z ucieczki i został zatrzymany. 33-latek trafił już do aresztu śledczego - powiedziała rzecznik śląskiej policji podinsp. Aleksandra Nowara.

