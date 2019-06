Cichocki: wspieraliśmy ministra finansów i jego służby

Przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS) pytał m.in. o prace w MSW nad rządowym projektem strategii walki z przestępczością zorganizowaną. Zaznaczył, że decyzją Cichockiego projekt ten nie został skierowany na posiedzenie rządu.

Świadek wyjaśnił, że prace nad strategią trwały dosyć długo, różne służby przedstawiały swoje propozycje, które były szeroko dyskutowane. - To, co było ważne, to żeby nie czekać z wdrożeniem tych propozycji do momentu, aż zostanie uchwalona strategia, bo (...) walka z przestępczością gospodarczą wymaga refleksu. W związku z tym, te różnego rodzaju pomysły były wdrażane na bieżąco - powiedział Cichocki.

"Ważnym był element stworzenia mechanizmu koordynacji"

- O ile sobie przypominam, bardzo ważnym był element stworzenia mechanizmu koordynacji i lepszej współpracy między ministerstwem finansów i jego służbami a służbami ścigającymi przestępstwa - policją, prokuraturą itd. I to było realizowane na bieżąco - zapewnił.

Pytany był również o sygnały dotyczące wyłudzeń w handlu prętami. - Myślę, że w jakiś materiałach ze służb były te sygnały - poinformował. - Wszelkie działania, w ogóle dotyczące tych przestępstw związanych z interesem finansowym państwa z poziomu ministra spraw wewnętrznych, to były działania wspierające ministra finansów i jego służby. Nie wykluczam, że w tym okresie rozmawialiśmy na ten temat z ministrem Rostowskim, a na pewno z ministrem Parafianowiczem o tym, żeby zacieśniać współpracę między służbami - powiedział.

Dodał, że powołana została specjalna grupa robocza, której celem była współpraca z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w osobie Parafianowicza. Cichocki podkreślił, że zależało mu, aby wiedza służb skarbowych szybko trafiała do policji i ABW.

Horała pytał, dlaczego "przez tyle lat" nie udawało się dostrzec problemów m.in. w handlu stalą, złomem, elektroniką itp.

- Przestępczość, niestety, istniała i istnieje, trzeba na to reagować. Mnie chodzi tylko o to, żeby nie zwalniać służb z zadań związanych z tym, żeby prewencyjnie rozpoznawać zagrożenia - powiedział. Jego zdaniem, aby zapoznać się z działaniami służb trzeba posłużyć się sprawozdaniami.

Świadek pytany był też zmiany dotyczące obrotu paliwami, m.in. wprowadzenie nowych koncesji. - Różnego rodzaju wątki, także związane z VAT-em na pewno pojawiały się na Komitecie Stałym - powiedział. Dodał, że aby je omówić musiałby jednak sięgnąć do dokumentów.

WIDEO - Matka, która zaatakowała swoje dzieci, zostawiła list Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP