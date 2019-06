Spłonął najstarszy dąb na Mazowszu. Mógł mieć nawet 600 lat

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru zabytkowego dębu Mieszko I przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie - poinformował dyżurny PSP w Warszawie.

Strażacy otrzymali sygnał o pożarze ok. godz. 3.00. Akcja gaśnicza trwała do godzin porannych i zakończyła się ok. godz. 7, kiedy drzewo zostało zabezpieczone. W wyniku pożaru nikt nie został ranny.

- Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia skierowano dwa "prądy gaśnicze" w celu ugaszenia drzewa, natomiast ze względu na wysokość obiektu zadysponowano na miejscu drabiną mechaniczną w celu ułatwienia działań - zaznaczył. Dyżurny dodał również, że po rozstawieniu drabiny strażacy wycięli jeden z konarów dębu, żeby doprowadzić gaszenie do końca.

Mieszko I był najstarszym drzewem na Mazowszu, a od 1962 r. stanowił chroniony prawem pomnikiem przyrody. Wiek dębu oceniany był na 600 lat. Drzewo miało ok. 18 metrów wysokości i ponad 8 metrów obwodu pnia.

dk/ PAP