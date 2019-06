Próbował wykonać magiczną sztuczkę legendarnego czarodzieja. Prawdopodobnie utonął

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 12:35 czasu lokalnego w Kalkucie. Sztuczka wykonywana była na oczach licznie zgromadzonych widzów, którzy przyglądali się pokazowi z dwóch statków pasażerskich.

- Gdy magik długo nie wypływał, ludzie wpadli w panikę. Niektórzy z widzów twierdzili, że widzieli jak mężczyzna szarpie się z kłódkami i łańcuchami pod powierzchnią wody. Policja wysłała na miejsce grupę nurków, jednak ciała do tej pory nie odnaleziono - powiedział dziennikowi "Times of India" komisarz Syed Waquar Raza z dywizji portowej policji w Kalkucie.

Just in: Kolkata Magician, Lowered Into Hooghly River In Locked Cage, Drowns: Press Trust of India KOLKATA — A 40-year-old magician known as Mandrake, who tried to do tricks like legendary magician of escape games Harry Houdini, drowned in river Hoogly… https://t.co/5rFgWZ5aEX pic.twitter.com/On0jpHHh4d