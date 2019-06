Lider AGROunii zakłada partię polityczną. "Nie będzie finansowana z Rosji"

Polska chce prawdy. Tworzymy dziś nowa jakość w polityce. Niezbędne są nowe elity, które sprawia że 🇵🇱 będzie się nadal rozwijała. Codzienna ciężka praca Polaków nie może pójść na marne. #Prawda pic.twitter.com/KQXQ203vlH — Michał Kołodziejczak (@kolodziejczak_m) 15 czerwca 2019



W piątek Radio Zet poinformowało, że Kołodziejczak zakłada partię Prawda, która ma "walczyć o głosy nie tylko rolników, ale przede wszystkim ludzi pracujących", często pomijanych w polskiej polityce.

"Polska polityka potrzebuje nowej jakości, nowych elit i prawdy. Trudna dla mnie decyzja. Dziękuje za pierwsze głosy poparcia. Wiem, że jesienią będą ich miliony" - napisał na Twitterze Kołodziejczak.

Polska polityka potrzebuje nowej jakości, nowych elit i prawdy. Trudna dla mnie decyzja. Dziękuje za pierwsze głosy poparcia. Wiem, że jesienią będą ich miliony. #Prawda https://t.co/fM9cKzzNxf — Michał Kołodziejczak (@kolodziejczak_m) 14 czerwca 2019

AGROunia skupia rolników i przedsiębiorców. W ostatnich miesiącach jej działacze wielokrotnie organizowali blokady dróg i ulic, także w Warszawie, gdzie wysypywali jabłka, protestując przeciw niskim cenom skupu niskim cenom ich skupu. W marcu w stolicy, Lublinie i Poznaniu zorganizowali też akcję rozdawania jabłek.



AGROunia postulowała podczas swoich protestów m.in. wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel kamienny w odpowiedzi na wprowadzone przez Rosję ograniczenia w imporcie polskich owoców i warzyw. Domagała się również, aby w sieciach handlowych co najmniej połowa produktów pochodziła od polskich producentów rolnych



- Są ludzie, którzy chcą w Polsce wprowadzić wiele zmian i są oni i w mieście, i na wsi. Jasno deklarują swoje poparcie i chęć budowania nowego projektu - powiedział Kołodziejczak w sobotę w Radiu Zet. "Już dziś rozmawiamy z różnymi grupami"- dodał.



- Mamy już pierwsze związki, pierwsze organizacje, które będziemy prezentować w kolejnych dniach, będą też pierwsze transfery (polityczne) - zapowiedział. Dodał, że są "tu ludzie z PSL, którzy tworzyli AGROunię, ale są też ludzie od (Pawła) Kukiza, którzy przestali wierzyć w jego niesamowita skuteczność".



Kołodziejczak poinformował, że rozmawiał z liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem, ale - jak dodał - do porozumienia nie doszło. Zdradził, że prowadził też rozmowy z PSL. - Ludzi z PSL zapraszamy - zadeklarował.



Jak mówił, na spotkania przychodzili też przedsiębiorcy i pracownicy korporacji. Zapewnił, że ma "bardzo dobry kontakt z ruchami miejskimi". Pytany o PiS odparł, że "ich zainteresowanie naszymi sprawami było bardzo słabe".



Zastrzegł, że "o pewnego rodzaju koalicjach" będzie mówił po wyborach parlamentarnych. Pytany o finansowanie przez Rosję i skojarzenia nazwy partii z tytułem rosyjskiej, a wcześniej radzieckiej gazety, Kołodziejczak powiedział: "o finansowaniu z Rosji nawet nie będę się wypowiadać, bo jest to cios poniżej pasa, który niektórzy chcą wyprowadzić, i w pewien sposób zaszufladkować".



- Dziś myślimy wyłącznie o finansowaniu społecznym - powiedział, pytany o środki na działanie partii.

WIDEO - Brutalny napad na nastolatków w Krakowie. "Napastnicy używali maczet i gazu łzawiącego" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP, polsatnews.pl