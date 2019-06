Kolarz walczy o życie. Uderzył w betonowy most podczas Małopolskiego Wyścigu Górskiego

Karol Domagalski (Hurom Polska BDC Development) trafił do szpitala w Nowym Targu z obrażeniami wewnętrznymi po poważnym wypadku na trasie drugiego etapu kolarskiego Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Żona sportowca napisała na Facebooku, że ranny jest w ciężkim stanie i walczy o życie.

Do wypadku doszło w sobotę, gdy kolarz stracił równowagę i wpadł do rowu, uderzając w betonowy element mostku. Kolarz został przewieziony do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu na oddział chirurgii.

Lekarz dyżurny nie chciał udzielić informacji na temat stanu zdrowia zawodnika. Kolarz był operowany, a nieoficjalnie wiadomo, że jego stan jest poważny, ale stabilny.

Żona sportowca napisała jednak na Facebooku, że sportowiec "jest w ciężkim stanie i walczy o życie". Poprosiła także w imieniu rodziny o modlitwę.

Według organizatorów wyścigu zawodnik uczestniczył w kraksie, do której doszło kilka kilometrów przed metą etapu. WYścig był rozgrywany w bardzo trudnych warunkach spowodowanych wysoką temperaturą. W sobotę organizatorzy na trasie wyścigu zanotowali najwyższą temperaturę 37 st. Celsjusza.

Okoliczności wypadku ustala policja.

Drugi etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego rozgrywany w sobotę prowadził z podkrakowskich Niepołomic do Nowego Targu.

29-letni Domagalski na pierwszym etapie imprezy w Wieliczce zajął trzecie miejsce.

Wyścig zakończy się w niedzielę etapem z Chochołowskich Term na przełęcz Przehyba.

jm/hlk/ PAP, polsatnews.pl