"Będę żądał sprostowania i przeprosin". Bielecki odpowiada na słowa Kaczyńskiego

- To, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński jest absurdalne. To klasyczny przykład fake newsa. Zdecydowanie się temu sprzeciwiam i będę żądał sprostowania, jak również przeprosin - powiedział w programie "Prezydenci i premierzy" Jan Krzysztof Bielecki, komentując sobotnią wypowiedź prezesa PiS. Jarosław Kaczyński stwierdził wówczas, że Bielecki jako premier chciał zlikwidować polską armię.