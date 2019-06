Nietypowe przedmioty, niezrozumiałe zachowanie. To mogą być dopalacze

Spray do nosa i liquidy do e-papierosów - zdarza się, że to w tych zwykłych przedmiotach rozpowszechniane są dopalacze. Jak mówili goście programu "Punkt widzenia", inwencja twórcza dilerów jest naprawdę bogata. Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz kom. Dawid Marciniak ze stołecznej policji opowiedzieli, jakie sygnały u dzieci powinny wzbudzić zainteresowanie rodziców.