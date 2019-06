Nastolatka po zażyciu dopalaczy trafiła do szpitala. Zatrzymano dilerów

- W ubiegłym tygodniu policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w Rabce-Zdroju. Na miejscu zastali pobudzoną z zaburzeniami psychicznymi i urojeniami 17-latkę. Dziewczyna została przewieziona do szpitala. Okazało się, że nastolatka zażyła najprawdopodobniej dopalacze - relacjonował rzecznik.

W lokalu był zapas środków odurzających

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali w Rabce podejrzewanych mężczyzn w wieku 41 i 45 lat. Podczas przeszukania ich lokum policjanci znaleźli między innymi ponad 280 gramów haszyszu, blisko 10 gramów marihuany i substancje psychotropowe.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

Za handel i posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia. Ponadto 41-latek odpowie za udzielenie substancji psychotropowej małoletniej narażając ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Dopalacze mogą powodować śmierć

Policja przypomina, że zażywanie tzw. dopalaczy jest niebezpieczne. Substancje te mogą spowodować nieodwracalne zmiany w mózgu, a nawet śmierć.

- Policjanci systematycznie prowadzą działania profilaktyczne skierowane do młodzieży, pedagogów i rodziców dotyczące stosowania środków odurzających. Jednak nikt nie zastąpi rodziców w kontaktach z dzieckiem. To oni powinni poświęcać najwięcej czasu na rozmowę z nim, przestrzegać przed złymi decyzjami i uczyć właściwych zachowań - podsumował Gleń.

WIDEO - "Bardzo dziękuję premierowi za zaproszenie na kawę. Przyjmuję" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP