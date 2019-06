Kukiz: Arabski popełnił błędy, które przyczyniły się do śmierci 96 osób. Powinien iść do więzienia

Tomasz Arabski bezwarunkowo powinien iść do więzienia, nie mam, co do tego wątpliwości; ewidentnie jako urzędnik popełnił takie błędy, które między innymi przyczyniły się do śmierci 96 osób - powiedział w piątek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Warszawski sąd okręgowy uznał w czwartek byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. i skazał go za to na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd orzekł też o winie urzędniczki kancelarii premiera Moniki B. Według sądu nie dopełniła ona obowiązków funkcjonariusza publicznego. Monika B. została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Troje pozostałych oskarżonych urzędników sąd uniewinnił.

"Nie bardzo rozumiem ten wyrok"

Kukiz pytany w piątek w radiowej Trójce, czy ten wyrok jest sprawiedliwy, powiedział: "Nie bardzo rozumiem ten wyrok. Znaczy co?, że jeżeli w ciągu dwóch lat pan Arabski po raz kolejny dopuści do katastrofy, to pójdzie siedzieć? Czy jak?" - pytał. Dopytywany, czy Arabski powinien dostać wyrok "bez zawiasów", Kukiz odparł: "Oczywiście, że bez zawiasów".

Na pytanie, czy według niego, Arabski powinien "siedzieć za katastrofę smoleńską" Kukiz powiedział: "Oczywiście, z całą pewnością, bezwarunkowo". - Bezwarunkowo powinien pójść do pudła i nie mam co, do tego wątpliwości. To jest jakaś kpina. Tam były naprawdę zaniedbania i nie mówię tego w jakimś kontekście pójścia za którąś ze stron, czy PiS, czy panem prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i tak dalej - dodał.

- Ewidentnie jako urzędnik (Arabski-red.) popełnił takie błędy, które zaskutkowały, między innymi przyczyniły się do śmierci 96 osób - podkreślił lider Kukiz'15.

Prokurator domagał się wyższej kary; obrona - uniewinnienia

W mowach końcowych prokurator zawnioskował o karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata dla Arabskiego. Kar w zawieszeniu zażądał także dla pozostałych oskarżonych. Większość pełnomocników wniosła o uznanie winy pięciorga oskarżonych. pozostawiając do uznania sądu rozstrzygnięcie o karach. Jedynie jeden z tych pełnomocników - mec. Stefan Hambura - zawnioskował o karę trzech lat bezwzględnego więzienia dla Arabskiego. O zbliżone kary bezwzględnego więzienia zawnioskował też wobec pozostałych urzędników.

Obrońcy oskarżonych apelowali o wyrok sprawiedliwy, a takim - w ich ocenie - będzie uniewinnienie wszystkich oskarżonych.

Proces rozpoczął się w marcu 2016 r. zainicjowany prywatnym aktem oskarżenia. Akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła prawomocnie śledztwo w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 r. Oskarżycielami byli bliscy kilkunastu ofiar katastrofy, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna.

