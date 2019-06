Kłopotek: jak PO będzie optować z lewicą, to część osób odejdzie. Być może do nas

- Problem będzie miała Platforma Obywatelska, jeśli będzie twardo optowała razem z radykalną lewicą, bo część koleżanek i kolegów z PO po prostu odejdzie - mówił w "Polityce na Ostro" Eugeniusz Kłopotek z PSL-UED. Agnieszka Gozdyra pytała, gdzie odejdą ci posłowie. - Być może do nas - odparł gość Polsat News.

- Wyszliśmy z Koalicji Europejskiej, uznaliśmy, że ona zakończyła swój żywot, natomiast budujemy Koalicję Polską i to jest nasz priorytet. Dopuszczamy rozmowy z Platformą Obywatelską, ale bez radykalnej lewicy, o tym nie ma mowy - wskazał gość Agnieszki Gozdyry.

- To było świętokradztwo. Nam z takimi ludźmi nie po drodze. To niepotrzebna prowokacja, można o swoje prawa walczyć zupełnie inaczej - w taki sposób Kłopotek odniósł się do nabożeństwa podczas Parady Równości w Warszawie, które odprawił Szymon Niemiec (były biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego w Polsce).

- Przyszło nam się tłumaczyć za niewłasne winy, tylko za LGBT-owców i Jażdżewskich, bo niestety odium ich wybryków również na nas spadło - podkreślił poseł PSL-UED.

Kłopotek wskazał, że PiS najprawdopodobniej wygra jesienne wybory. - Najważniejszą rzeczą jest, by - nie daj Boże - nie uzyskali większości konstytucyjnej, bo wtedy dopiero będzie - dodał.

msl/prz/ Polsat News