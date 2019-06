"Rz": Ukraińcy mogą zaraz wyjechać. Pracodawcy apelują o zmianę przepisów

Pracodawcy alarmują: jeśli rząd pilnie nie zmieni procedur legalnego zatrudnienia pracowników z zagranicy, przegramy z Czechami i Niemcami wyścig o tanie ręce do pracy ze wschodu - podała we wtorek "Rzeczpospolita". Na zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na Śląsku i Pomorzu czekać trzeba do kilkunastu miesięcy.