Były zomowiec podejrzany o strzelanie do górników z "Wujka" usłyszał zarzut

Prokurator IPN ogłosił we wtorek w katowickim IPN zarzut Romanowi S. - b. funkcjonariuszowi MO, który podejrzany jest m.in. o strzelanie w grudniu 1981 r. do protestujących górników kopalni "Wujek". Prokurator wskazał, że jest to zbrodnia komunistyczna, będąca zbrodnią przeciwko ludzkości.