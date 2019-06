Nożownik zaatakował księdza, który szedł odprawiać mszę świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piaskach we Wrocławiu. Policjanci ujęli napastnika i ustalają motywy jego działania. Ranny duchowny trafił do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Do zdarzenia doszło ok. godz. 8.