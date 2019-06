Upał nie odpuszcza, a w Skierniewicach problemy z wodą w kranie

W ciągu kilku dni zapotrzebowanie na wodę w mieście wzrosło tak, że skierniewickie wodociągi miały trudności z dostarczeniem jej do wszystkich domów. W poniedziałek władze poinformowały, że woda dociera już do mieszkańców. - Za miesiąc, kiedy oddamy do użytku kolejną studnię, problem całkowicie przestanie istnieć - powiedział Polsat News Krzysztof Jażdzyk, prezydent Skierniewic.

Przez kilka ostatnich dni problemy z dostawą wody miało wielu mieszkańców Skierniewic; w krótkim czasie pobór wody - z normalnego poziomu sięgającego 6 tys. metrów sześc. w ciągu doby - wzrósł do ok. 12 tys. m sześc., podczas gdy możliwości skierniewickiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sięgają maksymalnie 8,5 tys. metrów sześciennych.



- Podjęliśmy kilka działań związanych z oszczędzaniem wody. To przede wszystkim apel do mieszkańców o używanie wody tylko do niezbędnych celów. Bardzo dziękuję, że sumiennie się do apelu zastosowali - powiedział Jażdżyk w rozmowie z reporterem Polsat News Adamem Malikiem.



"Problem całkowicie przestanie istnieć"



Prezydent zwołał także sztab kryzysowy. - Ograniczyliśmy dostęp wody do ogródków działkowych, miejski basen także jest zamknięty. Na dzisiaj woda jest w każdym kranie i myślę, że tak będzie przez kolejne dni, mimo tego że jest upał. Mamy zapas wody - dodał.



Dzięki ograniczeniu zużycia udało się zgromadzić w zbiornikach ok. 3 tys. m sześc. wody.



Według władz Skierniewic problem zostanie rozwiązany wraz z uruchomieniem nowej studni głębinowej. Obecnie w mieście funkcjonuje 8 studni, zaś dziewiąta, która właśnie powstaje, ma być najgłębsza i najwydajniejsza.



- Za miesiąc, kiedy oddamy do użytku kolejną studnię i zwiększymy wydobycie o 50 proc., problem całkowicie przestanie istnieć - podkreślił Jażdżyk.



Facebook i telefony



Na pytanie, czy miasto przygotowane jest, gdyby jednak ponownie zabrakło wody, prezydent odpowiedział, że miasto komunikuje się z ludźmi za pośrednictwem Facebooka, uruchomiło też dodatkowe telefony. - Spółka "WOD-KAN" dostarczy każdemu wodę w 10-litrowych baniakach. Również MOPS i straż miejska mają listy starszych osób, które mieszkają samotnie i nasi pracownicy dotrą do nich z wodą - zapewnił Jażdżyk.



Informacje dotyczące aktualnej sytuacji z dostępem do bieżącej wody można uzyskać na stronie internetowej skierniewickiego magistratu. Obecnie podaje on, że dostęp taki zapewniony jest we wszystkich rejonach miasta.

prz/ml/ Polsat News, PAP