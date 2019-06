Najbliższy tydzień bardzo upalny, miejscami gwałtowne burze

W poniedziałek w większości kraju temperatura wyniesie od 27 st. do 31 st. Chłodniej będzie jedynie na północy, zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie termometry mogą pokazać od 23 st. do 26 st.

Kolejne dni przyniosą upał właściwie w całym kraju. Temperatura może osiągać od 32 st. do 34 st. Ochłodzenie, ale tylko kilkustopniowe, nastąpi w czwartek. IMGW podkreśla, że będą takie noce, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 st.

Po nieco chłodniejszym czwartku w piątek najprawdopodobniej napłynie powietrze zwrotnikowe i spowoduje znaczny upał. Kolejne niezbyt duże ochłodzenie nadejdzie dopiero w niedzielę.

Upałowi w nadchodzącym tygodniu dość często będą towarzyszyły burze. Już w poniedziałek wieczorem i w nocy na północnym zachodzie Polski wystąpią gwałtowne, a miejscami bardzo gwałtowne burze. Będą im towarzyszyły silne porywy wiatru, opady gradu i ulewny deszcz. W pozostałej części kraju będzie sucho i słonecznie.

We wtorek burze

We wtorek burze - miejscami gwałtowne - wystąpią głównie na zachodzie i w górach. W środę mogą wystąpić już w większej części Polski, ale nie na wschodzie. W z kolei pojawią się na wschodzie kraju, a spokojniej będzie na zachodzie. Wraz z ponownym napływem powietrza zwrotnikowego burzowo będzie również w weekend.

Jak podaje IMGW przez cały tydzień w najcieplejszej porze dnia obciążenie organizmu człowieka gorącem może być silne. Subiektywne odczucie temperatury będzie się utrzymywało "od gorąco do bardzo gorąco". Zbytnie gorąco w nocy może niekorzystnie wpływać na jakość snu. Ograniczone możliwości wypoczynku i regeneracji w nocy mogą spotęgować uczucie znużenia i senności w kolejnych dniach.

IMGW rekomenduje, aby w najcieplejszych porach dnia pozostawać w chłodnym lub zacienionym miejscu.

Ze względu na możliwość odczuwania duchoty - czasami również w nocy - osobom starszym, przewlekle chorym i dzieciom zaleca się w najcieplejszej porze dnia odpoczynek w miejscach klimatyzowanych, zacienionych i przewiewnych.

Z uwagi na promieniowanie słoneczne zalecane są środki ochronne: nakrycie głowy, kremy z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne. Należy rozważyć noszenie odzieży o zmniejszonej termoizolacyjności. Należy pamiętać o regularnym uzupełnianiu wody traconej z organizmu na skutek pocenia się. Przebywając na zewnątrz, należy zachować ostrożność i pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem już dla wszystkich województw

Na cały kraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył obszar obowiązywania wydanych w poniedziałek ostrzeżeń drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść nawet 33 stopnie.

Wydane w poniedziałek rano ostrzeżenia dotyczyły pierwotnie 11 a następnie 13 województw. Po aktualizacji wydanej tuż po godzinie 12 w poniedziałek zakres ich obowiązywania rozszerzono na wszystkie 16 województw. Alertem nie są objęte jedynie obszary górskie na południu województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Alert drugiego stopnia wydano w poniedziałek po południu dla województw: opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego (bez wschodnio-południowej części), podlaskiego (zachodnia część) oraz podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego (bez południowej części), a także warmińsko-mazurskiego i lubelskiego (bez wschodniej części).

W dzień temperatura maksymalna w miejscach objętych ostrzeżeniami wyniesie od 29 do 33 st. W nocy będzie spadać do 17-20 st. Zgodnie z prognozami ostrzeżenia mają obowiązywać co najmniej do środy do godz. 20.

IMGW wydało również alerty pierwszego stopnia dla wschodnio-centralnej części woj. podlaskiego, południowo-wschodniej części woj. dolnośląskiego oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Tam maksymalna temperatura osiągnie od 29 do 33 st, a w nocy 16-18 st.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

jm/ PAP