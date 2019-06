Falenta grozi, że ujawni swoich zleceniodawców, jeśli nie zostanie ułaskawiony

"Jeśli nie będę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał" - miał napisać biznesmen, skazany w aferze podsłuchowej, we wniosku o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy, do którego dotarła "Rzeczpospolita" - informuje dziennik w poniedziałkowym wydaniu.