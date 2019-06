Dwie posłanki Platformy wracają do Sejmu. Trzeci mandat jest niewiadomą

- Traktuję to jako zobowiązanie wobec wyborców. Wracam do Sejmu - powiedziała polsatnews.pl Zofia Ławrynowicz, która obejmie mandat poselski zwolniony przez Bartosza Arłukowicza. W miejsce Ewy Kopacz do parlamentu wróci z kolei Alicja Dąbrowska. Obie zapowiedziały, że dołączą do klubu Platformy. Mimo, że jedna z nich w 2017 roku opuściła szeregi tej partii.