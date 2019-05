Oflagowane ziemniaki w polskich sklepach. Mają wspierać konsumencki patriotyzm

Według przepisów, które weszły w życie w niedzielę 26 maja, ziemniakom sprzedawanym na straganach czy w sklepie trzeba "nadać obywatelstwo" i opatrzyć je flagą państwa, z którego pochodzą.

Nowe regulacje zaskakują nie tylko klientów, ale również sprzedawców. Flag, póki co, próżno szukać na bazarze w stolicy ziemniaczanego zagłębia - Poznaniu. - Pierwsze słyszę - powiedziała Polsat News pracująca tam sprzedawczyni.

Michał Rzytki z Ministerstwa Rolnictwa tłumaczy, że chodzi o "wywieszkę przy ziemniakach sprzedawanych luzem z informacją, jaki jest kraj pochodzenia i flaga tego kraju".

Wymagania dotyczą, póki co, sprzedaży detalicznej. Producentów zaczną obowiązywać od 2020 roku.

Wspieranie konsumenckiego patriotyzmu

Nowe przepisy mają wspierać konsumencki patriotyzm. Wprowadzono je pod naciskiem rolników, którzy protestowali twierdząc, że Polskę zalewają zagraniczne ziemniaki, a klienci nie mają pewności, co kupują.

Do Polski każdego roku sprowadza się ziemniaki z Cypru, Grecji, Izraela, Egiptu i Hiszpanii.

- Mieliśmy przypadki takich nieuczciwych sprzedawców, którzy usiłowali produkty importowane sprzedawać jako produkty polskie - zwraca uwagę Rzytki.

Problem wydaje się poważny, bo ziemniaki wciąż dominują w polskim menu, choć z roku na rok jemy ich coraz mniej. W 2005 roku było to 126 kg na jedną osobę, w 2017 roku o 30 kg mniej - 96 kg na osobę.

- Cieszymy się, że to co mamy na półkach zasadniczo pochodzi z naszego kraju, ale też musimy pamiętać, że jeżeli wszyscy będą kupować tylko swoje, to kto będzie kupował nasze - zastanawia się Andrzej Ganter z Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Za sprzedaż nieoznakowanych ziemniaków na razie mają grozić wyłącznie upomnienia, ale gdy kartofle z innych krajów będą udawać polskie, to sprzedawca musi się liczyć z karami finansowymi.

dk/luq/ Polsat News, polsatnews.pl