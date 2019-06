Wszedł do sklepu zoologicznego i wypuścił papugi. Tłumaczył, że "bardzo kocha ptaki"

36-latek wszedł do sklepu zoologicznego i uwolnił znajdujące się w klatkach papugi. Gdy został zatrzymany przez policję nie wykazał żadnej skruchy, wręcz przeciwnie, był dumny ze swojego zachowania, bo jak stwierdził, zrobił to z miłości do ptaków. W chwili zatrzymania miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie