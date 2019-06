Pożar wieżowca w Warszawie. Z ogniem walczyło 120 strażaków

Strażakom udało się zlokalizować i opanować pożar na budowie wieżowca The Warsaw Hub - powiedział w sobotę nad ranem rzecznik mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski. Akcja dogaszania i dozorowania może potrwać ok. 12 godzin.

Z informacji straży pożarnej wynika, że pożar wybuchł w piątek około godziny 22 i objął budowane 23, 24, 25 i 26 piętro wieżowca The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego. Na miejscu w szczytowym momencie w akcji gaszenia brało udział około 120 strażaków.

Ze względu na zagrożenie sztab kryzysowy oraz zamknięto bezpośrednie sąsiedztwo Ronda Daszyńskiego. Służby informowały także o dużych utrudnieniach w ruchu.

Ze wstępnych ustaleń straży wynika, że najprawdopodobniej doszło do zapalenia się drewnianych elementów wykorzystywanych przy budowie kolejnych pięter.

Pożar na budowie Warsaw Hub pic.twitter.com/NZFnVJcA9X — Verso (@Jac_303) 7 czerwca 2019

Jak informowały służby teren budowy w rejonie ulic Siennej i Towarowej był zamknięty dla osób postronnych. Najprawdopodobniej nikt nie ucierpiał. Pożar udało się opanować w sobotę tuż przed godz. 2.

- To już prawie koniec pożaru. Mamy na miejscu 120 strażaków. W tej chwili na miejscu obecny jest również komendant główny PSP i mazowiecki komendant PSP, którzy nadzorują akcję - powiedział rzecznik mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Dodał, że teraz strażacy będą prowadzić akcję dogaszania, a następnie dozorowania i sprawdzania tego miejsca. Może to potrwać od 8 do 12 godzin.

Wcześniej Kierzkowski apelował do osób obserwujących pożar, by nie zbliżały się do budynku i nie utrudniały działania służbom ratowniczym.

- W każdej chwili mogą spaść większe elementy, a na pewno spadają te, które płoną. Pamiętajmy, że lecą one z wysokości 20 pięter, więc nawet najmniejsze ich części mogą spowodować poważne obrażenia ciała - ostrzegał.

Strażak z gaśnicą na każdej kondygnacji

Strażacy przez większość czasu starali się ograniczyć rozwój pożaru na niższe kondygnacje budynku, które były zagrożone przez spadające elementy konstrukcji.

- Tam też powstają małe pożary, które mogą się przerodzić w duże. Dlatego ważne jest, by na każdej kondygnacji byli strażacy z gaśnicą, ograniczając w ten sposób rozwój pożaru - mówił Kierzkowski.

Z kolei rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak informował o tym, że budowany dopiero budynek, nie posiada instalacji, które pozwalają na gaszenie ognia i wykorzystywanie ich przez strażaków, jak w przypadku ukończonych wieżowców, do Warszawy ściągane były cztery podnośniki wysokościowe.

The Warsaw Hub to budowany kompleks budynków biurowych zlokalizowanych w rejonie ulic Towarowej i Siennej. Składa się ma z trzech wież - dwóch o wysokości 130 m i jednej o wysokości 86 m. W kompleksie o powierzchni użytkowej 113 tys. metrów kwadratowych miały zostać zlokalizowane biura oraz lokale usługowe i handlowe - w tym hotel. Zakończenie budowy kompleksu planowano na 2020 rok.

WIDEO - Dziecko posiniało i przestało oddychać. Strażacy ruszyli na pomoc Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP