Oszczędności Kaczyńskiego, cztery mieszkania Schetyny. Oświadczenia majątkowe posłów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński posiada 63 tys. zł oszczędności i jest współwłaścicielem domu wartego ok. 1,5 mln zł, spłaca także kredyt w SKOK Kasa im. Stefczyka. Lider PO Grzegorz Schetyna zaoszczędził z kolei 240 tys. zł, wspólnie z żoną ma dom oraz 4 mieszkania - wynika z oświadczeń majątkowych posłów za 2018 r. zamieszczonych na stronie Sejmu.

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2018 rok wynika, że zgromadził on 63 tys. zł, nie ma oszczędności w obcych walutach ani papierów wartościowych. Jest współwłaścicielem (1/3 własności) domu o powierzchni ok. 150 m kw i wartości ok. 1,5 mln zł.

W ub. roku Kaczyński otrzymał 110 tys. 898 zł uposażenia poselskiego oraz 30 tys. 62 zł diety parlamentarnej. Otrzymał też 79 tys. 483 zł emerytury. Prezes PiS zadeklarował, że ma w trakcie spłaty kredyt w SKOK Kasa im. Stefczyka w wysokości jeszcze ok. 118 tys. zł. Jak podkreślił powodem zaciągnięcia pożyczki była "opieka nad chorą mamą i koszty związane z Jej upamiętnieniem".

Kaczyński w oświadczeniu wspomniał również o spółce Srebrna. "Posiadałem jednorazowo pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji Instytut Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. oraz wykonywania prawa głosu z wszystkich przysługujących wspólnikom udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Posiedzenie to nie odbyło się, pełnomocnictwo zostało odwołane" - napisał prezesa PiS w oświadczeniu.

Lider PO Grzegorz Schetyna ma 240 tys. zł i 900 dolarów oszczędności; razem z żoną posiada dom o powierzchni 240 m kw. i wartości ok. 1,2 mln zł oraz cztery mieszkania, z których największe ma powierzchnię 54 metrów kwadratowych i wartość ok. 350 tys. zł.

Schetyna otrzymał w ub.r. ponad 132 tys. 676 zł uposażenia, a w ramach diety poselskiej - 29 tys. 895 zł. Zarobił też 12 tys. zł na wynajmie nieruchomości. Lider PO ma dwa samochody marki BMW - jeden z 2008 roku, a drugi z 2017 roku (leasing).

Obligacje skarbowe Lubnauer

Z oświadczenie majątkowego szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer wynika, że zgromadziła ona wspólnie z mężem 189 tys. 170 zł oszczędności. Jest współwłaścicielką domu o powierzchni 180 metrów kwadratowych położonego na działce o powierzchni 726 metrów kwadratowych; jego wartość to 830 tys. zł. Posłanka jest również współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 32 metry kwadratowe o wartości 190 tys. zł.

Lubnauer zadeklarowała, że ma papiery wartościowe, w tym jednostki w funduszach inwestycyjnych Skarbiec o wartości prawie 206 tys. zł. Do tego certyfikaty inwestycyjne DB o wartości 50 tys. zł. Posłanka posiada obligacje skarbowe warte 1,3 miliona zł. Zadeklarowała też, że jej mąż posiada ubezpieczenie na życie na kwotę około 34 tysięcy zł. Szefowa Nowoczesnej otrzymała w 2018 roku 126 tys. 731 zł uposażenia i 29 tys. 811 zł diety. Jest właścicielką Hondy Civic z 2008 roku. W 2008 roku wzięła kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich w wysokości 261 tys. 755 franków. Stan zadłużenia na 31 grudnia 208 roku wyniósł 162 tys. 139 franków.

Lubnauer wymieniła w oświadczeniu również majątek rodziców, z którego odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 roku: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 54 m. kw wartego około 210 tys. zł, działki na wsi o łącznej powierzchni 5,08 ha o łącznej wartości około 150 tys. zł., dom letniskowy o powierzchni 48 m kw. o wartości około 100 tys. zł., a także akcje PKO BP warte 18 tys. zł.

Działka rolna prezesa ludowców

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, zgodnie z oświadczeniem majątkowym, ma mieszkanie o powierzchni 86,24 metrów kwadratowych i wartości 600 tys. zł, działkę rolną o powierzchni 0,22 ha wartą 26 tys. zł oraz 1/2 udziału w działce, która ma 0,16 ha i jest warta ok. 20 tys. zł. Lider Ludowców wykazał również jako swoją własność działkę budowlaną o powierzchni 754 metrów kwadratowych i wartości ok. 200 tys. zł. Kosiniak-Kamysz ma również 25-metrowy garaż wyceniony na ok. 50 tys. zł.

Zgromadził też 13 tys. zł oraz dodatkowe 4,7 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Z tytułu pełnienia funkcji posła Kosiniak-Kamysz otrzymał ponad 110 tys. zł uposażenia i prawie 30 tys. zł diety. Kosiniak-Kamysz jeździ Volkswagenem Passatem z 2012 r. Lider PSL wziął 40 tys. zł kredytu na zakup auta.

Kredyt na budowę domu

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz jest właścicielem domu o powierzchni 450 metrów kwadratowych i wartości 1,5 mln zł oraz mieszkania o powierzchni 36 metrów kwadratowych o wartości 350 tys. zł (spółdzielcze prawo własności). Kukiz ma też łąkę o powierzchni 0,6 ha wycenioną na 15 tys. zł.

Kukiz zgromadził ponad 43,5 tys. zł oszczędności. Jako poseł otrzymał w 2018 roku uposażenie w wysokości ponad 136 tys. 618 zł i dietę w wysokości 29 tys. 946 zł. Z tytułu praw autorskich Kukiz uzyskał w ub. roku 277 tys. 959 zł. Jego samochód to Audi Q7 z 2009 roku. Paweł Kukiz spłaca też kredyt zaciągnięty na budowę domu, pozostało mu do oddanie jeszcze ponad 336 tys. zł.

Dzieła sztuki Jakubiaka

Marek Jakubiak (koło poselskie Konfederacja) ma ponad 201 tys. zł oszczędności, udzielił też pożyczki w wysokości 300 tys. zł. Zadeklarował, że ma mieszkanie o powierzchni 120 metrów kwadratowych warte 400 tys. zł; 50 proc. udziałów w dwóch kolejnych mieszkaniach o łącznej powierzchni 154 metrów kwadratowych i wartości 1,3 mln zł. Jakubiak jest też właścicielem trzech miejsc garażowych wycenionych na ponad 100 tys. zł. Wśród innych nieruchomości wymienił działkę o wartości 400 tys. zł. Jakubiak ma też 100-proc. udziałów w Browarach Regionalnych Jakubiak Sp. z o.o. Poseł określił ich wartości na 60 mln zł.

W 2018 roku otrzymał 29,5 tys. diety parlamentarnej i 146 tys. 772 zł uposażenia. Jakubiak ma także m.in. stary radziecki samochód terenowy GAZ 69 wyceniony na 40 tys. zł, a także dzieła sztuki - obrazy Jana Styki i Wojciecha Kossaka, których wartość ocenił na 150 tys. zł.

