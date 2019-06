Komisje ds. nadużyć seksualnych we wszystkich diecezjach w Portugalii

We wszystkich diecezjach Portugalii rozpoczęło się tworzenie komisji ds. nadużyć seksualnych - poinformował w sobotę przewodniczący Konferencji Episkopatu tego kraju kardynał Manuel Clemente.

Lizboński hierarcha oznajmił, że głównym celem komisji będzie ochrona dzieci i nieletnich przed ewentualnymi nadużyciami seksualnymi. - Wychodzimy z założenia, że lepiej jest podejmować działania prewencyjne, niż później naprawiać szkody wyrządzone ofiarom - dodał kard. Clemente.

Komisja w Lizbonie

Przewodniczący portugalskiego episkopatu wyjaśnił, że odpowiednie komórki do ochrony nieletnich powstaną również w trzech diecezjach kraju - Porto, Lamego i Santarem - gdzie lokalne władze kościelne wyrażały wcześniej sceptycyzm co do konieczności utworzenia komisji ds. nadużyć seksualnych.

Władze Kościoła w Portugalii szacują, że najpóźniej do grudnia w 17 diecezjach i 3 archidiecezjach tego kraju powstanie struktura komisji ds. nadużyć seksualnych wobec dzieci i nieletnich. Jedna z pierwszych takich jednostek powstała już w Lizbonie. W jej władzach zasiadają byli i obecni dyrektorzy służb bezpieczeństwa oraz policji.

Kardynał Clemente przypomniał, że tworzenie komisji ds. nadużyć seksualnych poprzedził wydany 7 maja przez Franciszka list papieski o charakterze dekretu pt. "Wy jesteście światłem świata". W dokumencie tym Franciszek zalecił wszystkim diecezjom uruchomienie w ciągu roku łatwo dostępnego systemu przyjmowania zgłoszeń o nadużyciach.

Kilkanaście przypadków nadużyć seksualnych

W połowie maja ordynariusz diecezji Leiria-Fatima kardynał Antonio Marto ogłosił uruchomienie instytucji do spraw zwalczania nadużyć seksualnych w lokalnym Kościele.

- Głównym zadaniem nowej instytucji, funkcjonującej w ramach naszych diecezjalnych struktur, będzie przyjmowanie informacji od osób denuncjujących nadużycia - powiedział wówczas kardynał Marto.

W lutym Konferencja Episkopatu Portugalii poinformowała, że od 2001 roku jej przedstawiciele potwierdzili zaledwie kilkanaście przypadków nadużyć seksualnych ze strony duchownych.

