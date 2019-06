Ashleigh Barty wygrała French Open. To jej pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze

Dotychczas najlepszym wynikiem Barty w Wielkim Szlemie był ćwierćfinał, do którego dotarła w styczniowym Australian Open. 23-letnia Australijka krótko wcześniej zwyciężyła w turnieju WTA w Sydney, a w marcu w Miami.



Dzięki triumfowi na kortach im. Rolanda Garrosa Barty w poniedziałek zadebiutuje w roli wiceliderki światowego rankingu.

Vondrousova w drodze do finału nie straciła seta



Młodsza o trzy lata Vondrousova też odniosła w Paryżu największy sukces w karierze. Jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie była dotychczas 1/8 finału ubiegłorocznego US Open. Poza tym jednym startem nie była w stanie przejść drugiej rundy w zawodach tej rangi. W drodze do decydującego meczu French Open nie straciła seta. Jest 38. rakietą świata, ale w poniedziałek awansuje do Top20.



Wynik finału gry pojedynczej kobiet: Ashleigh Barty (Australia, 8) - Marketa Vondrousova (Czechy) 6:1, 6:3.

grz/ PAP