Zandberg: już wiadomo, że w kolejnych wyborach szeroka koalicja opozycyjna przegra

- Koalicja Europejska przegrała o 7 proc., to jest o tyle bolesny cios, że ona obiecywała, że jest siłą zdolną odsunąć PiS od władzy. Już wiadomo, że to się nie stanie. Już wiadomo, że jeśli taka sama układanka byłaby w wyborach jesienią, to Koalicja Europejska te wybory znowu przegra - powiedział w "Wydarzeniach i Opiniach" Adrian Zandberg z Partii Razem.