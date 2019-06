Wypadek autokaru w Dubaju. Nie żyje 17 osób

Media podały, że pojazd prawdopodobnie uderzył w ogranicznik wysokości na jednej z autostrad na północy kraju. W policyjnym komunikacie zamieszczonym na Twitterze zauważono, że "czasem niewielki błąd lub zaniedbanie" mogą być śmiertelne w skutkach.

Saw this accident in Dubai this evening has really made me think what is life, these passengers were merely 30 seconds away from there destination & death struck - we plan for years ahead unknowing of our next second. pic.twitter.com/SRQPhkEQJA