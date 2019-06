Ukrainiec poszukiwany przez Interpol, zatrzymany na krakowskim lotnisku

Jak podała w piątek Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, cudzoziemiec został zatrzymany podczas odprawy paszportowej pasażerów samolotu rejsowego, który przyleciał do Krakowa z Kijowa.

"Po dokonaniu niezbędnych sprawdzeń ustalono, iż obywatel Ukrainy podejrzany jest o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem na terytorium Ukrainy sprzętu, który może zostać wykorzystany do produkcji broni" - wyjaśniła przedstawicielka Straży Granicznej.

Za przestępstwo to grozi Ukraińcowi do 12 lat więzienia. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności służbowych mężczyzna został przekazany do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

WIDEO - Matka, która zaatakowała swoje dzieci, zostawiła list Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP