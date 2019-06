Toyota zderzyła się z dzikiem. Zwierzę wbiło się w maskę samochodu

Zdjęcia samochodu z dzikiem wbitym w maskę opublikował portal faktykaliskie.pl

W piątek kaliska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące samochodu osobowego z dzikiem w masce, który stoi na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej ze Szlakiem Bursztynowym.

- Okazało się, że do kolizji ze zwierzęciem doszło w czwartek, późnym wieczorem we Florentynie w powiecie kaliskim. 46-letni kierowca Toyoty dopiero dzisiaj postanowił powiadomić o fakcie policję. Twierdził, że zszokowała go cała sytuacja i nie wiedział, jak ma się zachować - powiedział Witold Woźniak.

Lekarz pobrał próbki; zwłoki do utylizacji

Samochód z dzikiem kaliszanin pozostawił na noc w zatoczce autobusowej, nie mógł jechać dalej, ponieważ pojazd popsuł się. - Nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych - wyjaśnił Woźniak.

Poinformował też, że mężczyzna nie musiał o sprawie zawiadamiać policji, ale "jeżeli jest się posiadaczem autocasco i chce się uzyskać koszty naprawy samochodu od ubezpieczyciela, to niezbędna jest notatka policji ze zdarzenia drogowego" - powiedział.

Na miejsce zdarzenia został wezwany lekarz weterynarii, który potwierdził śmierć zwierzęcia i pobrał od dzika próbki na obecność wirusa ASF.

Zwierzę zabezpieczyła OSP, która przewiozła zwłoki dzika do utylizacji.

