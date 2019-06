Rzeki na ulicach, woda w urzędzie. Skutki ulewy w Gorzowie Wielkopolskim

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP Bartłomiej Mądry, tradycyjnie najtrudniejsza sytuacja była w niżej położonych miejscach, gdzie zawsze podczas ulewy zbiera się dużo wody.

Rozległe i dość głębokie kałuże utworzyły się m.in. na ul. Borowskiego, Jagiełły, 11 Listopada, rondach Górczyńskim i Niepodległości. Woda wdarła się również do wejścia urzędu wojewódzkiego, przyziemia budynku poczty głównej i nisko położonej szkoły podstawowej przy ul. Taczaka. Były też zgłoszenia o zalanych parkingach podziemnych i piwnicach.

W miejscach, gdzie wystąpiły najpoważniejsze podtopienia, strażacy wypompowują wodę. Dotychczas otrzymali ponad 70 zgłoszeń związanych ze skutkami burzy. Najczęściej są to prośby właśnie o wypompowywanie wody.

- Sytuacja się stabilizuje, gdyż woda dość szybko schodzi do kanalizacji burzowej. Niektórzy ludzie proszący nas wcześniej o pomoc dzwonią, że nie jest już ona potrzebna, gdyż woda zeszła sama. Nie zmienia do faktu, że czeka nas jeszcze kilka godzin intensywnej pracy przy usuwaniu skutków dzisiejszej ulewy. Nie mieliśmy zgłoszeń o osobach poszkodowanych czy też o poważnych stratach materialnych - powiedział Mądry.

Gorzów Wielkopolski zalany 😮☔⛈️

Mówiąc klasykiem

Woda ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, a potem spływa do głównej rzeki i do Bałtyku, pic.twitter.com/WNaccPVAFt