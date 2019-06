Korupcja przy przetargach w Służbie Więziennej. Podejrzany przyznał się do winy

Prokuratura Okręgowa w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia wobec dwóch osób z byłego kierownictwa Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze (Podlaskie), oskarżonych o korupcję. Chodzi o przetargi organizowane przez Służbę Więzienną.

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Zambrowie - poinformowała w komunikacie łomżyńska prokuratura.

Byłemu dyrektorowi Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym (ZK) w Czerwonym Borze postawiła ona trzy zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2010-2012, w łącznej kwocie ok. 75 tys. zł. Według śledczych, miało to związek z realizacją przetargów i wykonawstwem prac remontowo-budowlanych na terenie ZK w Czerwonym Borze, Przytułach Starych, Chrubieszowie oraz Kluczborku. Jak podała wcześniej prokuratura, podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Prokuratura zastosowała tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze

Jego zastępcy zarzucono przyjęcie - w związku z tymi samymi przetargami - nie mniej niż 7 tys. zł łapówek.

Wobec obu osób prokuratura zastosowała tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe w kwotach 20 i 15 tys. zł, zakazy opuszczania kraju oraz dozór policji. Jak informowało CBA w komunikacie o zatrzymaniach w tej sprawie, korzyści majątkowe miały sięgać 4 proc. wartości netto faktur pochodzących od jednego z miejscowych przedsiębiorców budowlanych.

Za przyjęcie - w związku z pełnieniem funkcji publicznej - korzyści majątkowej, osobistej lub ich obietnicę, grozi od pół roku do 8 lat więzienia.

